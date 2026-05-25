В Башкирии пьяный мужчина избил таксу пенсионерки и угрожал ей расправой

Суд назначил хулигану обязательные работы за жестокое обращение с животным.

В Нефтекамске вынесли приговор 38-летнему местному жителю, которого признали виновным в жестоком обращении с животным и хулиганстве с угрозой применения насилия.

Суд установил, что в сентябре 2025 года пьяный мужчина находился во дворе дома на улице Социалистической, где увидел 80-летнюю пенсионерку, которая выгуливала свою таксу. Мужчина выхватил у нее поводок и несколько раз ударил собаку кулаком, а затем он бросил животное о землю, а после - об столб электропередачи. Такса, по словам ветеринаров, получила травмы.

Но на этом мужчина не остановился. Он пошел за пожилой женщиной и пригрозил ей расправой, если они встретятся снова.

Суд назначил ему наказание в виде 320 часов обязательных работ.

