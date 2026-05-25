С 25 по 31 мая в Башкирии пройдет рейд «Встречная полоса»

Глава ГАИ Севастьянов призвал водителей не рисковать, особенно если в машине ребенок.

В Башкирии стартовало профилактическое мероприятие «Встречная полоса», которое продлится с 25 по 31 мая. В республиканской Госавтоинспекции отметили, что выезд на встречную полосу влечет самые тяжелые последствия, так, водители и пассажиры получают серьезные травмы, нередко со смертельным исходом. В связи с этим автоинспекторы будут нести службу на участках дорог, где чаще всего случаются такие выезды.

Глава ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов обратился к жителям республики. Он напомнил, что нельзя делать обгон там, где это запрещено или опасно.

- Призываю водителей быть осторожными на дороге и свести к минимуму опасные маневры, особенно если в машине находится ребенок, - написал Севастьянов.

