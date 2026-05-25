В Башкирии запретят продажу алкоголя из-за последних звонков

В Башкирии 26 мая запретят продажу алкоголя. Это связано с проведением в школах праздника «Последний звонок».

Решение приняли, чтобы обеспечить безопасность и порядок во время массовых торжеств. Ограничение не распространяется на предприятия общепита, уточнили в минторге республики.

Ранее сообщалось, что последний звонок в этом году прозвучит для 50 тысяч выпускников Башкирии.

