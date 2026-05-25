В Башкирии распродадут 29 арестованных машин

Самый дешевый лот – Uaz 390945, заявки принимают до 8 июня.

В Башкирии 15 июня на электронной площадке «РТС-Тендер» состоятся торги по продаже арестованных автомобилей. Машины изъяли у владельцев за долги.

Как пишет UfaTime.ru, с молотка пустят 29 лотов. Среди них есть как отечественные легковушки, так и дорогие иномарки. Например, Infiniti Qx56 2011 года выставлен по начальной цене почти 2,3 миллиона рублей. Также на торги выставили кроссоверы Nissan X-Trail, Haval Jolion, Kia Sportage, а также Uaz 390945. У последнего самая низкая стартовая цена из всех лотов.

