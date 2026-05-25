Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 мая 2026 4:30

За сутки в Башкирии потушили лесной пожар и три возгорания травы

Огонь уничтожил более 83 гектаров леса и 322 гектара сухой растительности с начала года
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Возгорания зафиксировали в Баймакском, Чекмагушевском районах и в Уфе.

Возгорания зафиксировали в Баймакском, Чекмагушевском районах и в Уфе.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировали один лесной пожар и три случая возгорания сухой травы. Об этом сообщила пресс-служба госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Так, лес горел в Кугарчинском районе. Сухая растительность загоралась в Баймакском и Чекмагушевском районах, а также в Уфе.

- Все пожары потушили, - отметили в ведомстве.

С начала 2026 года в республике возникло 10 лесных пожаров. Огонь прошел более 83 гектаров. Также зафиксировали 176 случаев возгорания сухой травы на площади свыше 322 гектаров. По словам спасателей, жаркая погода и отсутствие дождей способствуют распространению огня.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.