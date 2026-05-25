За сутки в Башкирии потушили лесной пожар и три возгорания травы

Возгорания зафиксировали в Баймакском, Чекмагушевском районах и в Уфе.

За прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировали один лесной пожар и три случая возгорания сухой травы. Об этом сообщила пресс-служба госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Так, лес горел в Кугарчинском районе. Сухая растительность загоралась в Баймакском и Чекмагушевском районах, а также в Уфе.

- Все пожары потушили, - отметили в ведомстве.

С начала 2026 года в республике возникло 10 лесных пожаров. Огонь прошел более 83 гектаров. Также зафиксировали 176 случаев возгорания сухой травы на площади свыше 322 гектаров. По словам спасателей, жаркая погода и отсутствие дождей способствуют распространению огня.

