Путин представил к наградам и почетным званиям троих жителей Башкирии

Накануне Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами троих уроженцев Башкирии.

Согласно указу, почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства» был удостоен замглавы Демского района Уфы Альфис Гареев. В свою очередь, начальник участка Уфимского центра связи на РЖД Халил Нигматуллин был удостоен почетного звания «Заслуженный работник связи и информации».

Тем же указом глава государства наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени водителя транспортного управления Башкирии Рината Абдеева.

