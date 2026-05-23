40-летний житель Башкирии порезал брата с инвалидностью и получил срок

На днях в Белорецком межрайонном суде огласили приговор 40-летнему местному жителю, обвиняемому в жестоком избиении инвалида.

Согласно материалам суда, в апреле этого года между подсудимым и его братом произошел конфликт во время совместного распития спиртного. В ходе ссоры мужчина нанес родственнику удар ножом в живот. После этого он вызвал скорую помощь и пострадавшего удалось спасти. Известно, что брат мужчины является инвалидом с детства, у него ДЦП.

Перед судом житель Белорецкого района предстал по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Свою вину подсудимый полностью признал и раскаялся в преступлении.

- С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления суд назначил наказание виде 1 года лишения свободы, условно с испытательным сроком 1 год, - сообщили в Белорецком межрайонном суде.

На данный момент приговор в законную силу не вступил.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.