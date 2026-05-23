Более 4 тысяч жителей Уфы пробежали полумарафон «ЗаБег.РФ»

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Сегодня, 23 мая, в Уфе прошел 10 Всероссийских полумарафон «ЗаБег.РФ». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на старт вышли 4312 горожан.

Полумарафон «ЗаБег.РФ» прошел одновременно во всех городах России. Старт и финиш по всем дистанциям был на площади Ленина на «Горсовете». Участники пробежали классический полумарафон в 21,1 км, а менее опытные могли выбрать дистанции в 1, 5 и 10 километров.

Среди мужчин полумарафонскую дистанцию быстрее всех преодолел Загир Аминев (01:14:58), среди женщин - Гульназ Голиус (01:27:35).

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.