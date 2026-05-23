Копил на велосипед: в Башкирии задержали закладчиков 13 и 14 лет

В Нефтекамске сотрудники полиции задержали двоих подростков, раскидывающих по городу закладки с запрещенными веществами. По данным МВД по Башкирии, мальчикам всего 13 и 14 лет.

При досмотре 13-летнего парня нашли 16 пакетиков с запрещенными веществами. В телефоне у них обнаружили фотографии с 19 фотографиями и геолокациями закладок, сделанных в Нефтекамске.

Малолетний наркокурьер признался полицейским, что увидел объявление о «работе» в начале года в мессенджере. По его словам, он решил таким способом накопить на велосипед.

- Догадавшись, о чем идет речь, подросток сначала отказался. Однако спустя месяц снова связался с тем же нанимателем и дал согласие, - сообщили в МВД по Башкирии.

По данным полиции, оба школьника из благополучных семей. Родители об их занятиях не знали. Теперь оба подростка поставлены на учет.

- По факту распространения наркотиков в отношении них будет принято процессуальное решение, - подытожили в пресс-службе МВД по Башкирии.

