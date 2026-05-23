18-летний пассажир питбайка погиб в ДТП на трассе в Башкирии

Фото: ГАИ РБ

Сегодня, 23 мая, в Краснокамском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. По данным республиканской Госавтоинспекции, около 7 часов утра на 18-м километре дороги Краснохолмский – Нефтекамск 20-летний водитель питбайка «Эндуро Кросс» не справился с управлением и улетел в кювет.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ Башкирии, в результате аварии на месте от полученных травм скончался 18-летний пассажир питбайка. Водителя с различными травмами госпитализировал и в больницу. Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ведомства.

