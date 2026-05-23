После пивной вечеринки уфимку госпитализировали с отеком мозга

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

31-летняя жительница Уфы угодила в больницу с отеком мозга после застолья. По данным телеграм-канала SHOT, девушка выпила 1,5 литра пива и немного вина, приехала домой и ночью ей стало плохо, началась сильная рвота. Утром она вызвала скорую помощь, ее госпитализировали.

В больнице выяснилось, что у девушки энцефалопатия с неврологическими нарушениями или по-другому отек мозга. Ее организм не справился с переработкой этанола и из-за сильного обезвоживания нарушился обмен веществ. Ранее врачи ставили уфимке внутричерепное давление и наличие этого диагноза усугубило ситуацию.

После недели в больнице и многочисленных капельниц девушку выписали домой и рекомендовали ей навсегда отказаться от любого алкоголя.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.