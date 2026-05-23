В Уфе с 1 июня откроются 13 официальных пляжей: где они находятся

Уфимская мэрия опубликовала список разрешенных для купания пляжей. Они оборудованы всем необходимым для отдыха и там дежурят спасатели. Напомним, что купальный сезон официально стартует с 1 июня.

Накануне в городской администрации состоялось совещание, посвященное предстоящему купальному сезону. Ранее сотрудники Управления гражданской зашиты провели рейды по берегам рек и установили 134 аншлага и 7 баннеров в местах, где купаться запрещено.

Всего в Уфе 1 июня откроются для посещения 13 официальных пляжей. Ознакомиться с их местом расположения можно на карте.

Помимо указанных, в этом году купаться разрешено на пляжах, расположенных в микрорайоне «Мелькомбинат», на Князевской переправе, Романовском карьере и на улице Кемеровской.

