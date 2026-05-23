НовостиПроисшествия23 мая 2026 7:57

В Башкирии рыбак обнаружил в Каме утонувший автомобиль

Житель Башкирии утопил машину в Каме и пошел спать
Павел КРАЙНОВ
Фото: госкомитет РБ по ЧС

Сегодня утром, 23 мая, в Службу спасения позвонил рыбак, который обнаружил в реке Кама утонувшую машину. Как сообщили в госкомитете республики по ЧС, к счастью, внутри автомобиля никого не было.

По данным ведомства, случай произошел в Краснокамском районе Башкирии. На берегу оставались раскладной стол и стулья, а в воде было видно крышу машины. Обеспокоенный рыбка позвонил в экстренные службы. По прибытии выяснилось, что хозяин находится дома.

В ведомстве напомнили жителям республики о простых правилах безопасности отдыха у воды.

- Не подъезжайте близко к водоемам;

- Не оставляйте машину на склоне по направлению к воде;

- Проверяйте исправность ручного тормоза. В случае экстренной ситуации звоните по номеру 112, -отметили в госкомитете Башкирии по ЧС.

