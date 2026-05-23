В Уфе до вечера перекроют участок проспекта Октября

Сегодня, 23 мая, в Уфе проходит ставший уже традиционным Всероссийский полумарафон «ЗаБег. РФ». Из-за массового забега в городе частично перекрывают проспект Октября от дома № 144/1 и до улицы Оренбургская. Как сообщают организаторы массового старта, ограничения снимут в 16:00.

Жителей и гостей города просят, в связи с этим, заранее планировать свой маршрут. Например, преодолеть этот участок в сторону Черниковки и обратно можно по улицам Зорге и Блюхера или по Комсомольской и Российской.

