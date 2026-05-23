В Башкирии с начала года уже произошло 9 лесных пожаров

На фото: очаг горения сухой травы в Благоварском районе РБ.

По данным госкомитета Башкирии по ЧС в регионе за прошедшие сутки зарегистрирован один очаг возгорания травы. Сухая растительность горела в Благоварском районе республики, его потушили.

Всего же с начала этого года в регионе произошло 9 лесных пожаров на площади более 83 гектаров и 172 случая возгорания сухой травы на площади более 317 гектаров.

Напомним, в Башкирии действует до середины июня особый противопожарный режим. А еще по решению властей до 31 мая ограничено посещение лесов. Из-за жары и отсутствия осадков жителям под угрозой штрафа запрещается приходить пешком и въезжать в лесные зоны на машине. Как поясняли ранее в Минлесхозе республики, мера эта вынужденная и в ведомстве просят с пониманием отнестись к ограничениям.

