Главный госавтоинспектор Башкирии рассказал, на каких участках идут массовые проверки водителей

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов рассказал, на каких участках дорог республики проводятся массовые проверки водителей.

В своих соцсетях он сообщил, что утром сотрудники дорожной полиции проверяют автомобилистов на 1493 километре трассы М-5 «Урал», а также на 103-м километре трассы Уфа-Янаул и на 97-м километре дороги Уфа-Оренбург (подъем на М-12).

Сотрудники ДПС выявляют, в том числе, нетрезвых водителей.

- Прошу с пониманием отнестись к принимаемым с нашей стороны мерам. Хорошего дня! Берегите себя и своих близких! – обратился к жителям Башкирии главный госавтоинспектор Башкирии.

