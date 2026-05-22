«Совершившие этот чудовищный теракт обязательно будут наказаны»: Хабиров выразил соболезнования родным жертв атаки ВСУ на колледж в ЛНР

Фото: администрация ЛНР/канал в МАКС Леонид Паасечник

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования родным погибших при атаке ВСУ на Старобельский профессиональный колледж в Луганской Народной Республике.

– Скорбим вместе с Луганской Народной Республикой. Жертвами очередной бесчеловечной атаки ВСУ стали дети, – написал руководитель региона в своих соцсетях. – От имени всей республики выражаю соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Уверен: те, кто совершил этот чудовищный теракт, обязательно будут наказаны. Сил и стойкости – всем жителям нашей братской республики.

Напомним, ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по учебному корпусу и общежитию колледжа в ночь на 22 мая. В результате этого теракта погибли шесть человек, десятки пострадали и еще 15 числятся пропавшими без вести.

