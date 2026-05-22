Источником заражения стал работник: Роспотребнадзор сообщил, из-за кого и чем отравились 16 детей в башкирском лагере

Роспотребнадзор Башкирии назвал причину массового отравления детей в лагере «Уральские зори» в Абзелиловском районе во время форума «Профиль будущего». Ведомство выступило с заявлением.

– Причиной заболевания детей стала норовирусная инфекция. Результаты ПЦР выявили её в биологическом материале работника пищеблока, который мог явиться источником инфекции, – передали в РПН. – Лабораторные исследования продолжаются. Ситуация находится под контролем.

Напомним, в башкирском лагере на днях отравились сразу 16 детей 11-15 лет. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Следственный комитет по факту случившегося завел уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.

