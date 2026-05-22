20-летнюю девушку убедили всё бросить, пролететь тысячу километров до Уфы, обокрасть там дом и всё продать в Казани. Теперь она в СИЗО

Кадр видео: Объединенная пресс-служба судов Башкирии

В Уфимском районе Башкирии арестовали 20-летнюю жительницу Нижневартовска. Её обвиняют в краже в крупном размере с незаконным проникновением в жилище.

По версии следствия, все началось с того, что на днях девушке позвонили мошенники. Они представились сотрудниками службы доставки, выманили код из СМС и взломали её аккаунт на «Госуслугах». После этого они дали обвиняемой поддельный номер «горячей линии» для восстановления профиля и взяли под контроль.

Дальше – больше. Голос на том конце трубки велел девушке осмотреть дом родителей её парня в Нижневартовске, а затем и вовсе отправил в Уфу, самостоятельно оплатив билет на самолет и инструменты.

– В Уфимском районе обвиняемая проникла в дом через окно, заранее открытое родственницей потерпевшей (также находившейся под влиянием мошенников). Изъяв из сейфа драгоценности, деньги, иностранную валюту и золотой слепок, она отправилась сдавать похищенное в ломбард Казани, после чего передала вырученные средства курьерам, – рассказали в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Мошенники заставили девушку обокрасть дом в Уфе

По решению суда девушку заключили под стражу до 15 июля.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.