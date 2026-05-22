В выходные ГАИ Башкирии проведёт масштабные проверки на всех трассах

Проверки затронут как региональные, так и федеральные дороги

В ближайшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Башкирии проведут масштабные рейды, направленные на снижение аварийности на дорогах. Проверки охватят все федеральные трассы и дороги регионального значения. Об этом сообщил начальник ГАИ республики Владимир Севастьянов.

Особое внимание инспекторы уделят водителям в состоянии опьянения, тем, кто лишён прав, и автовладельцам с незарегистрированными машинами. Также под усиленный контроль попадут дети за рулём, водители мототехники и соблюдение правил перевозки детей в автомобилях.

