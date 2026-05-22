97 жертв: спасатели озвучили тревожные данные

С начала 2026 года в Башкирии произошло 2490 пожаров, на которых погибли 97 человек, ещё 80 пострадали. Об этом сообщили в МЧС республики.

Только за последнюю неделю — с 15 по 21 мая — случился 231 пожар, жертвами стали шесть человек, ещё девять пострадали. Среди погибших двое женщин и четверо мужчин в возрасте от 40 до 88 лет.

Основными причинами возгораний за прошедшую неделю стали неосторожное обращение с огнём (112 случаев), нарушения при эксплуатации электрооборудования (69), а также проблемы с печами и дымоходами (21).

