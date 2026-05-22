Минтранс выступил с предупреждением к владельцам приложения карты «Алга»

Минтранс Башкирии предупредил пользователей транспортной карты «Алга» о проблемах с мобильным приложением Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минтранс Башкирии предупредил пользователей транспортной карты «Алга» о проблемах с мобильным приложением. Как сообщили в АО «Башкирский регистр социальных карт», из-за санкционных ограничений повторная установка приложения из AppStore на айфонах стала недоступна.

Тем, кто уже скачал приложение, советуют не удалять его со своих телефонов. Ранее установленная версия продолжит работать в штатном режиме без изменений.

- Мы работаем над устранением возникшей ситуации и просим извинения за временные неудобства, - передали в ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.