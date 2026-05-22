В Башкирии запретили ходить в леса

В Башкирии с 23 по 31 мая вводится запрет на посещение лесов и въезд туда на машинах

В Башкирии с 23 по 31 мая вводится запрет на посещение лесов и въезд туда на машинах. Причина – повышение класса пожарной опасности, сообщили в Минлесхозе республики.

Ограничения обязательны для всех, включая туристов и охотников. Исключение сделали только для тех, кто занимается охраной, защитой и восстановлением лесов по договорам аренды.

В этот период патрульно-маневренные группы перейдут на круглосуточный мониторинг, чтобы отслеживать нарушения. Ведомство предупреждает: за нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозит административная или уголовная ответственность. При ухудшении ситуации ограничения могут продлить.

О замеченных возгораниях жителей просят сообщать по телефонам региональной диспетчерской службы: 8 (347) 218-14-14 и 8 (800) 100-94-00.

