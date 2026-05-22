НовостиОбщество22 мая 2026 13:38

Памятник Дзержинскому демонтировали в Уфе

В сквере за кинотеатром «Родина» в Уфе началось благоустройство
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: мэрия Уфы

Демонтирован памятник Феликсу Дзержинскому в одноименном сквере за кинотеатром «Родина» в Уфе. Об этом сообщили в мэрии. Как там уточнили, монумент будут реставрировать. Причем прямо в самом сквере.

В городской администрации пояснили, что также приведут в порядок мемориал с именами сотрудников прокуратуры из числа участников Великой Отечественной войны, отремонтируют фонтан, уложат новую гранитовую плитку и установят бортовые камни. Кроме того, в сквере высадят новые растения и оборудуют автополив.

Все перечисленные работы планируется завершить уже к концу июня этого года.

