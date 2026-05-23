В выходные в Башкирии снова будет жарко

В начале недели возможны дожди на севере, а к середине недели похолодает и в других районах.

В Башкирии после короткого похолодания снова наступит летняя жара. По данным Башгидрометцентра, в выходные осадков не ожидается. Ночью температура воздуха поднимется до +9…+14 градусов, в восточных районах будет чуть прохладнее – до +4. Днем столбики термометров покажут +24…+29.

Из-за долгого периода без дождей и жаркой погоды класс пожарной опасности вырос до высокого уровня. В западных районах он стал чрезвычайным. Но в начале следующей недели атмосферное давление начнет падать, и в северных районах республики возрастет вероятность небольших дождей. В середине недели циклон сместится с северо-запада России на Урал: тогда жителей республики ждут дожди разной интенсивности и понижение температуры. Местами пожарная опасность снизится до низких классов.

