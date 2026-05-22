Экс-риелтор из Уфы обманул клиента и присвоил зарплаты

Деньги клиента и 90 тысяч зарплаты подчиненных он потратил на себя.

В Уфе бывшего сотрудника агентства недвижимости будут судить за мошенничество. Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение против 24-летнего местного жителя.

По версии следствия, с сентября по октябрь 2025 года молодой человек работал руководителем отдела продаж в одном из агентств недвижимости города. Под видом услуг по одобрению ипотечного кредита и сопровождению сделки покупки жилья он обманом получил от жителя Уфы больше 110 тысяч рублей. Свои обязательства мужчина не выполнил, услуги не оказал, а деньги потратил на себя.

Кроме того, в январе 2026 года он под видом получения зарплаты для двух своих подчиненных взял у бухгалтера 90 тысяч рублей и тоже потратил их на личные нужды.

