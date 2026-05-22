НовостиОбщество22 мая 2026 12:29

В МЧС Башкирии подали 185 заявок на открытие пляжей

Регион стал первым в ПФО по числу безопасных мест отдыха у воды
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Заявления-декларации поступили от муниципалитетов, сезон купания скоро начнется.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Главное управление МЧС по Башкирии поступило 185 заявлений-деклараций на открытие пляжей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В 2025 году в республике действовало больше 360 безопасных мест отдыха у воды. По этому показателю Башкирия заняла первое место в Приволжском федеральном округе. Председатель госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов отметил, что в этом году число пляжей планируют увеличить.

