Из Уфы до Соль-Илецка запустят прямой автобус

В Башкирии запустят автобусный маршрут до популярного курорта Соль-Илецк. Рейс № 959 начнет обслуживать туристов с 11 июня. Об этом сообщили в «Башавтотрансе».

Автобус будет отправляться с Южного автовокзала Уфы в 23:00. Рейсы будут ходить через день: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 июня. Обратно из Соль-Илецка автобус поедет на следующий день – 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 июня.

