22 мая 2026 11:29

В Башкирии мужчину лишили BMW за пьяную езду

Стерлитамакский суд конфисковал BMW 745i у водителя, который сел пьяным за руль
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Житель Башкирии лишился BMW за пьяное вождение.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стерлитамакский городской суд вынес приговор местному жителю, который сел за руль пьяным. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду и был лишен прав, но в ноябре прошлого года он снова нарушил закон и управлял автомобилем «БМВ 745i» в состоянии опьянения.

Суд назначил нарушителю 200 часов обязательных работ, лишил прав на 2,5 года и конфисковал машину.

