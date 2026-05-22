В Башкирии мужчину лишили BMW за пьяную езду

Житель Башкирии лишился BMW за пьяное вождение.

Стерлитамакский городской суд вынес приговор местному жителю, который сел за руль пьяным. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду и был лишен прав, но в ноябре прошлого года он снова нарушил закон и управлял автомобилем «БМВ 745i» в состоянии опьянения.

Суд назначил нарушителю 200 часов обязательных работ, лишил прав на 2,5 года и конфисковал машину.

