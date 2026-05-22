Многодетные семьи Башкирии, получившие отказ из-за превышения дохода, получат пособие автоматически

С 22 мая многодетные семьи Башкирии, которым раньше отказали в едином пособии из-за небольшого превышения дохода, начнут получать уведомления о пересмотре решения. Их пришлют через портал «Госуслуги».

Отделение Социального фонда России по республике в беззаявительном порядке пересмотрит все заявления, поданные с января 2026 года. Если отказ был связан только с тем, что доход семьи оказался выше лимита не больше чем на 10 процентов, пособие назначат автоматически.

Выплата составляет 50 процентов регионального прожиточного минимума. В среднем по России сегодня это 9,2 тысячи рублей на ребенка.

