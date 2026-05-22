В Башкирии ищут пропавшего 85-летнего Павла Иванова

Волонтеры «Лизы Алерт» просят помочь в поисках жителя села Красная Башкирия.

В Башкирии ищут 85-летнего Павла Иванова из села Красная Башкирия Абзелиловского района. Пенсионер пропал 21 мая.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщают, что мужчина был одет в желто-коричневую куртку, черные штаны и полусапоги, а также носил бирюзовую бейсболку. Его приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза.

Всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении Павла Иванова, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

