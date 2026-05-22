Группа AY YOLA и Алсу получили премию RU.TV за песню на башкирском языке

Башкирская группа и Алсу одержали победу в номинации с народной песней.

Башкирская группа AY YOLA и певица Алсу стали первыми в истории лауреатами русской музыкальной премии телеканала RU.TV, получив награду за трек на национальном языке. Они победили в номинации «Музыка большой страны» с народной песней «Ay, bylbylym», премьера которой состоялась в начале 2026 года.

Телеканал RU.TV, который на протяжении 20 лет транслировал исключительно русскоязычные хиты, впервые включил в эфир композицию не на русском языке. На церемонии награждения артисты назвали это историческим моментом и добавили, что стали первооткрывателями.

Ранее сообщалось, что группа AY YOLA также номинирована на престижную музыкальную премию «Муз-ТВ».

