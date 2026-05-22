В двух районах Башкирии объявили режим ЧС из-за пожароопасности

В пятницу, 22 мая, в двух районах Башкирии – Альшеевском и Бакалинском – установили режим чрезвычайной пожароопасности. Еще в 30 муниципальных образованиях действует высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировали 9 лесных пожаров. Огонь прошел 83 гектара. Кроме того, произошло 171 возгорание сухой растительности на общей площади 315 гектаров.

