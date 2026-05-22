В 2026 году в вузы и колледжи Башкирии выделили 17 тысяч бюджетных мест

Башкирия расширила льготные категории для военнослужащих и их детей. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель госкомитета Башкирии по науке и высшему образованию Светлана Мустафина в интервью Центру управления регионом рассказала о бюджетных местах в университетах республики в 2026 году. Всего в регион пришло 17 тысяч бюджетных мест, включая систему среднего профессионального образования. Если считать только бакалавриат и специалитет, то их больше 11 тысяч. По словам Мустафиной, абитуриентам в этом году очень повезло, так как школу в 2026-м заканчивают 16 тысяч выпускников.

Также Башкирия расширила список льготников среди участников спецоперации и их детей. Теперь право на бесплатную учебу и поступление без экзаменов получили супруги бойцов, которые погибли в зоне СВО.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.