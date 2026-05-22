В Башкирии построят ферму на 300 коров и завод бытовой техники из Узбекистана

В Башкирии построят ферму и завод техники. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии с рабочим визитом приехала делегация компании Premier Electrotech из Ташкентской области. Предприятие запускает в республике сразу два совместных проекта. Первый – в Иглинском районе, где планируют построить современную ферму на 300 коров. Это будет высокотехнологичный комплекс, который создаст рабочие места и обеспечит район свежими местными продуктами.

Второй проект – завод по производству бытовой техники. Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева отметила, что это вклад в импортозамещение и появление новых товаров на полках магазинов. В ходе визита гости встретились с главой Иглинского района и директором индустриального парка «Уфимский», чтобы обсудить детали. Министр добавила, что сотрудничество с Узбекистаном превращается в реальные дела, которые принесут пользу жителям республики.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.