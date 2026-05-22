Житель башкирского Салавата потерял более 5 млн рублей из-за лжеброкеров

В Салавате возбудили дело после обмана на 5,2 млн рублей.

В Салавате 39-летний мужчина стал жертвой мошеннической схемы, потеряв свыше 5,2 млн рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Башкирии.

История началась с объявления о заработке в интернете, на которое мужчина наткнулся в одной из социальных сетей. После перехода по ссылке он начал переписку с людьми, представлявшимися инвестиционными специалистами. Чтобы вызвать доверие, они позволили вывести небольшую сумму прибыли после первого взноса в 8 тысяч рублей, тем самым убедив его в работоспособности схемы.

Поверив в возможность быстрого дохода, житель Салавата стал переводить крупные суммы. Для пополнения так называемого инвестиционного счета он использовал личные сбережения, оформил кредит и занял деньги у знакомых и родственников.

Когда мужчина попытался вернуть вложенные средства, ему сообщили, что для разблокировки счета требуется дополнительный платеж в размере 1,5 млн рублей. Он занял эту сумму у друга и перевел ее. Позже, по аналогичной схеме, он отправил мошенникам еще 700 тысяч рублей, которые его супруга взяла в кредит. Спустя время аферисты вновь потребовали крупную сумму за вывод средств. В этот момент мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

