В Башкирии снова объявили режим черного неба

В Башкирии вновь ожидается введение режима «черного неба», который объявляют уже четвертый день подряд и пятый раз за текущую неделю. Ограничения начнут действовать вечером в пятницу, 22 мая, и сохранятся до вечера следующего дня.

По информации Башгидрометцентра, режим будет установлен с 20:00 22 мая до 20:00 23 мая на территории городов и населенных пунктов республики. Специалисты объясняют, что в такие периоды погодные условия препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ, из-за чего вредные выбросы от предприятий и транспорта накапливаются в воздухе.

Жителей предупреждают о возможном ухудшении качества воздуха и рекомендуют учитывать это при планировании активности на улице.

