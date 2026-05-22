В Башкирии мужчина ударил в живот сотрудницу полиции

Нападение на представителя власти произошло в районной больнице.

Гафурийский межрайонный суд вынес приговор 38-летнему жителю села Красноусольский. Мужчину признали виновным в применении насилия к представителю власти.

Как установлено в суде, в январе этого года пьяный сельчанин устроил скандал с незнакомой девушкой и избил ее. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и нашла мужчину. Его доставили в районную больницу для медицинского освидетельствования, где он ударил ногой в живот сотрудницу полиции.

Подсудимый полностью признал вину. Суд отправил его в колонию-поселение на 10 месяцев.

