НовостиЧто происходит22 мая 2026 6:30

В Башкирии в пожаре погиб 68-летний мужчина

В селе Абдулкаримово сгорел жилой дом, при разборе нашли тело пенсионера
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Погибший обнаружен при разборе завалов после пожара.

В Ермекеевском районе Башкирии при пожаре погиб 68-летний мужчина. Как рассказали в МЧС республики, возгорание случилось в жилом доме на улице Карла Маркса в селе Абдулкаримово.

По данным ведомства, огонь был быстро потушен, но при разборе конструкций спасатели обнаружили тело пенсионера.

Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Они устанавливают причины пожара и обстоятельства случившегося.

