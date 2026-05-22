В Уфе 26 мая из-за праздника выпускников перекроют улицы

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Уфе 26 мая ограничат движение транспорта и парковку из-за праздника «Последний звонок». Мероприятия пройдут у Конгресс-холла «Торатау». Об этом сообщили в городской мэрии.

Так, с 0:00 до 16:00 закроют стоянки на нижней и верхней площадках амфитеатра, а также рядом с самим Конгресс-холлом. С 12:00 до 16:00 перекроют движение на улицах Генерал-губернатора Перовского, Заки Валиди (на участке от Гафури до Аксакова) и Гафури (от Пятигорской до Пушкина).

Из-за ограничений изменится и схема движения общественного транспорта. Выезды из дворов, которые попадают в зону перекрытий, будут закрыты.

