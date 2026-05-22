В Башкирии нашли пропавшую 14-летнюю школьницу

14-летняя школьница, пропавшая в Абзелиловском районе Башкирии, найдена живой. Напомним, девочка ушла из дома в селе Давлетово 20 мая 2026 года и не вернулась.
Волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «БаРС» вели ее поиски. К счастью, они завершились благополучно и ребенка обнаружили. Подробности исчезновения подростка добровольцы не раскрывают.
Всех, кто помогал распространять информацию и участвовал в поисках, благодарят за отзывчивость.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.