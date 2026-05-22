В Белорецком районе за сутки потушили лесной пожар на 2,5 гектара

В Белорецком районе Башкирии за сутки зарегистрировали один лесной пожар. Огонь охватил 2,5 гектара. К шести утра его уже локализовали, сообщили в МЧС по республике, сейчас пожарные продолжают работу, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

Всего с 8 апреля, когда начался пожароопасный сезон, в регионе возникло 9 лесных пожаров. Их общая площадь составила 83,35 гектара. В прошлом году к этому же дню было 7 очагов. За минувшие сутки космический мониторинг обнаружил и подтвердил 4 термоточки – в Мелеузовском, Кармаскалинском и Ишимбайском районах.

По данным Башгидромета, 22 мая по всей республике сохранится высокая пожарная опасность. В отдельных западных районах она будет чрезвычайной.

