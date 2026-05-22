В Башкирии продают арестованную недвижимость на 22 млн рублей

Территориальное управление Росимущества в Башкирии объявило торги по продаже арестованной недвижимости. На аукцион выставили 19 объектов – от небольших комнат до нежилых помещений и земельного участка. Общая начальная стоимость всех лотов превышает 22 миллиона рублей. Прием заявок стартует 22 мая и продлится до 22 июня 2026 года.

Самый дорогой лот – нежилое помещение на улице Бакалинской в Уфе площадью 138,5 квадратных метра. Его начальная цена – 12,8 миллиона рублей. Также в топ-3 вошли квартира на улице Российской (30,3 квадрата) за 2,8 миллиона и квартира на Адмирала Ушакова (37,5 квадрата) за 2,7 миллиона рублей.

Самые доступные предложения – земельный участок в селе Ермухаметово (600 квадратов) за 292 400 рублей, раскройный цех в Туймазах за 446 тысяч рублей и гаражи в Нефтекамске – от 503 400 до 613 800 рублей. На большинство объектов наложен арест и запрет на регистрацию, также есть зарегистрированные жильцы (в некоторых лотах – несовершеннолетние).

Торги пройдут на электронной площадке «РТС-Тендер».

