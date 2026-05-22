Спасатели деблокировали из авто пострадавшую в ДТП уфимку

Девушку деблокировали оперативно. Фото: УГЗ.

В Уфе спасатели помогли девушке, которая попала в аварию. ДТП случилось на улице Ахметова в микрорайоне Затон. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города.

Девушка за рулем «Лады» потеряла управление и врезалась в дерево, из-за чего пострадавшую зажало в салоне, чтобы извлечь ее, потребовалась деблокировка. Спасатели оперативно освободили девушку и передали ее медикам.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

