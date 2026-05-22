Спасатели деблокировали из авто пострадавшую в ДТП уфимку

В Уфе спасатели помогли девушке, которая попала в аварию. ДТП случилось на улице Ахметова в микрорайоне Затон. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города.
Девушка за рулем «Лады» потеряла управление и врезалась в дерево, из-за чего пострадавшую зажало в салоне, чтобы извлечь ее, потребовалась деблокировка. Спасатели оперативно освободили девушку и передали ее медикам.
Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.