Отравление детей в лагере в Башкирии взяли на контроль в центральном аппарате СК

Отравление детей в лагере в Абзелиловском районе Башкирии взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, накануне у нескольких детей в возрасте от 11 до 15 лет появились признаки кишечной инфекции. Точное количество заболевших все еще устанавливается.

На данный момент Следком по Башкирии возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Сейчас на месте работают следователи.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления соответствия оказываемых услуг санитарным требованиям и нормам. В ходе расследования действиям руководства и работников лагеря будет дана правовая оценка, - сообщили в пресс-службе СК по Башкирии.

Председатель Следственного комитета России поручил руководству регионального управления доложить о ходе расследования уголовного дела.

