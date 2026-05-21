Прокуратура запросила 20 лет для убившей 6-месячную дочь жительницы Башкирии

В феврале прошлого года 27-летняя жительница Благовещенска задушила в колыбели собственную 6-месячную дочь из-за непрекращающегося плача. По версии следствия, женщина вышла из себя и сильно придавила ребенка, нанеся ему тем самым тяжелые травмы. От них малыш и скончался.

На следующее утро женщину арестовали и отправили в СИЗО, дожидаться суда. Недавно уголовное дело об убийстве малолетнего дошло до суда, где выяснилось, что мать систематически издевалась над дочерью. Женщина морила полугодовалого ребенка голодом, избивала ее и сломала бедро.

Как удалось выяснить «КП-Уфа», у обвиняемой есть еще двое детей, но к ним она физическую силу не применяла.

Прокуратура республики запросила для обвиняемой в убийстве собственной 6-месяной дочери 20 лет лишения свободы. По данным ведомства, свою вину она так и не признала. Дело рассматривается в Верховном суде Башкирии, приговор будет оглашен в ближайшие дни.

