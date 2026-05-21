В Уфе зафиксировали превышение хлорида водорода в воздухе в 9 раз

В минувшую среду, 20 мая, в Уфе специалисты зафиксировали превышение уровня хлорида водорода в воздухе в 9,1 раза. По данным Башгидрометцентра, такие значения показала станция наблюдений в Черниковке, на улице Свободы.

Кроме того, в метеорологической службе сообщают, что в этот же день в 7 часов утра в воздухе над башкирской столицей было зафиксировано превышение уровня сероводорода в 2,3 раза. Этот же пункт мониторинга атмосферного воздуха зарегистрировал превышение изопропилбензола в 1,3 раза в обед и снова хлорида водорода в 1,4 раза и изопропилбензола в 1,8 раз.

Напомним, ранее в Минэкологии Башкирии сообщали, что над Уфой, Стерлитамаком и Салаватом до вечера 21 мая действует режим «Черного неба». Жителей просят меньше времени проводить на улице и держать окна закрытыми.

