НовостиОбщество21 мая 2026 13:41

За три месяца 5,5 тысячи жителей Башкирии подали заявления о банкротстве

Арбитражный суд ввел процедуру продажи имущества для 4388 должников
Дарья КИНЗИКЕЕВА
От активности должника зависит, освободит ли суд от долгов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первом квартале 2026 года в Башкирии резко выросло число граждан, желающих объявить себя банкротами. По данным Арбитражного суда, поступило 5495 заявлений, что на 16 процентов больше, чем за те же три месяца прошлого года.

В Росреестре по республике сообщили, что процедуру реализации имущества, когда вещи должника продают, чтобы расплатиться с долгами, ввели для 4388 человек. Специалисты ведомства также нашли много нарушений закона о банкротстве. Чаще всего встречаются ошибки при продаже имущества должников, необоснованное затягивание процедур и игнорирование требований кредиторов, даже если у человека есть деньги, чтобы расплатиться. Также дисквалифицировали 17 арбитражных управляющих.

Эксперты советуют должникам не пассивно ждать, а самим участвовать в процессе: вовремя сообщать о своих доходах и имуществе. От этого зависит, освободит суд человека от долгов или нет.

