Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит21 мая 2026 11:30

В Башкирии массово отравились отдыхавшие в лагере дети

В Абзелиловском районе возбудили дело после массового отравления детей в лагере
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Точное число заболевших пока уточняется.

Точное число заболевших пока уточняется.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Абзелиловском районе Башкирии возбудили уголовное дело после сообщения о массовом заболевании детей в оздоровительном лагере. По данным СУ СКР по РБ, у нескольких ребят в возрасте от 11 до 15 лет выявили признаки кишечной инфекции, но сколько именно заболевших, пока не установлено.

Следственный отдел в ЗАТО Межгорье СУ СК России по РБ завел дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Сейчас следователи проводят проверку: выясняют, соблюдались ли в лагере санитарные нормы и правила. Действиям руководства и сотрудников учреждения дадут правовую оценку.

Руководство следственного управления республики держит ход и результаты расследования на контроле.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.