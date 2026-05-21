В Башкирии массово отравились отдыхавшие в лагере дети

Точное число заболевших пока уточняется.

В Абзелиловском районе Башкирии возбудили уголовное дело после сообщения о массовом заболевании детей в оздоровительном лагере. По данным СУ СКР по РБ, у нескольких ребят в возрасте от 11 до 15 лет выявили признаки кишечной инфекции, но сколько именно заболевших, пока не установлено.

Следственный отдел в ЗАТО Межгорье СУ СК России по РБ завел дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Сейчас следователи проводят проверку: выясняют, соблюдались ли в лагере санитарные нормы и правила. Действиям руководства и сотрудников учреждения дадут правовую оценку.

Руководство следственного управления республики держит ход и результаты расследования на контроле.

