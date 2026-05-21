В Абзелиловском районе Башкирии ищут пропавшую 14-летнюю школьницу

Волонтеры ДПСО «БаРС» просят помочь найти подростка в салатовой футболке.

В Абзелиловском районе Башкирии разыскивают 14-летнюю Алсу Сайфуллину. Девочка пропала 20 мая 2026 года. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «БаРС».

Известно, что подросток вышла из дома в селе Давлетово и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 161 сантиметр, худощавое телосложение, темно-русые волосы, зелено-голубые глаза. В день исчезновения она была одета в салатовую футболку, коричневые джинсы и черные кроссовки.

Волонтеры обращаются ко всем жителям Башкирии с просьбой присмотреться, так как девочка может находиться в вашем районе. Любую информацию о ее возможном местонахождении просят сообщать по телефону горячей линии 8(937)3-102-112 или по номеру 112. Также отряд нуждается в помощи добровольцев для проведения поисков.

