ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Сегодня:
21 мая 2026 11:17

В Абзелиловском районе Башкирии ищут пропавшую 14-летнюю школьницу

В Башкирии 14-летняя девочка из ушла из дома в селе Давлетово и не вернулась
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Волонтеры ДПСО «БаРС» просят помочь найти подростка в салатовой футболке.

В Абзелиловском районе Башкирии разыскивают 14-летнюю Алсу Сайфуллину. Девочка пропала 20 мая 2026 года. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «БаРС».

Известно, что подросток вышла из дома в селе Давлетово и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 161 сантиметр, худощавое телосложение, темно-русые волосы, зелено-голубые глаза. В день исчезновения она была одета в салатовую футболку, коричневые джинсы и черные кроссовки.

Волонтеры обращаются ко всем жителям Башкирии с просьбой присмотреться, так как девочка может находиться в вашем районе. Любую информацию о ее возможном местонахождении просят сообщать по телефону горячей линии 8(937)3-102-112 или по номеру 112. Также отряд нуждается в помощи добровольцев для проведения поисков.

